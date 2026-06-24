Sharp hat Paul Yokoyama zum Präsidenten für Europa ernannt. Er tritt die Nachfolge von Joe Tomota an und soll die Weiterentwicklung des Europageschäfts von Sharp verantworten. Dabei wird er sich einerseits auf den etablierten Geschäftsbereich „Document Solutions“ fokussieren, gleichzeitig den neuen Geschäftsbereich Sharp DX mit seinen Unified IT Services ausbauen sowie das breite Display-Angebot von Sharp vollständig in das Gesamtportfolio integrieren.

Sharp Europe mit Sitz in London verantwortet das Europa-Geschäft der Sharp Corporation, die weltweit mehr als 39.000 Mitarbeiter beschäftigt. Nach der vollständigen Integration der NEC-Marke im vergangenen Jahr ging Sharp noch einen Schritt weiter und bündelte alle Geschäftsbereiche unter dem Begriff „One Sharp“. Drucker, IT-Services und Displays sind nun Teil einer gemeinsamen Strategie.

„Gerade ist eine spannende Zeit für Sharp, da wir dabei sind ein Ökosystem aufzubauen, das verschiedene produkt- und dienstleistungsübergreifende Kompetenzen vereint. Damit können wir unsere Kunden noch effektiver dabei unterstützen, den technologischen Wandel zu meistern und die neuen Möglichkeiten gewinnbringend einzusetzen“, sagt Paul Yokoyama. „Unser Ziel ist es, Menschen und Technologie zu verbinden und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, Sicherheit und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.“

Erfahrung in Japan gesammelt

Der Fokus des neuen Präsidenten liegt nun darauf, den europäischen B2B-Geschäftsbereich voranzutreiben. „Ich bin zuversichtlich, dass wir diese geschäftliche Transformation mit unserem starken Team in ganz Europa erfolgreich fortführen und durch Zusammenarbeit, Innovation und Ausbau unserer Kompetenzen unseren Kunden künftig einen noch größeren Mehrwert bieten können“, kommentiert er.

Paul Yokoyama verfügt über zwei Jahrzehnte an globaler Erfahrung, war in dieser Zeit bereits für Sharp in Europa tätig und verantwortete in mehreren Führungspositionen in Japan die Geschäftsstrategie und das Wachstum für die Regionen Naher Osten, Afrika, Ozeanien und Asien. In diesen Positionen lag sein Fokus vor allem auf der Optimierung von Geschäftsprozessen, Geschäftsplanung und Rentabilität.

Sein Vorgänger Joe Tomota tritt nun eine neue Position als Global Head des Geschäftsbereichs „Smart Business Solutions“ von Sharp an.