Sony Pictures Entertainment hat eine strategische Investition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in Cosm getätigt, ist damit zum Hauptinvestor in der Serie-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens geworden und hat eine Minderheitsbeteiligung erworben.

Die Investition stärkt Sonys Präsenz im Bereich „Location-Based Entertainment“, bei dem Live-Sportveranstaltungen, Konzerte und Filminhalte in immersiven Veranstaltungsorten mithilfe von großformatigen LED-Displays, räumlichem Audio und Echtzeit-Produktionstechnologie präsentiert werden. Ravi Ahuja, Vorsitzender und CEO von Sony Pictures, wird zudem dem Vorstand von Cosm beitreten.

Cosm betreibt „Shared Reality“-Veranstaltungsorte in Los Angeles, Dallas und Atlanta; weitere Standorte in Detroit und Cleveland sind geplant. Das Unternehmen erklärte, die neuen Finanzmittel würden den Ausbau der Veranstaltungsorte unterstützen und gleichzeitig die Entwicklung seiner immersiven Unterhaltungsplattform beschleunigen.

Übertragung der WM-Spiele

Die Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Cosm sein Live-Sportangebot weiter ausbaut. Im Mai gab das Unternehmen bekannt, dass Fox Sports und Cosm 40 Spiele der Fifa-Weltmeisterschaft in den „Shared Reality“-Veranstaltungsorten des Unternehmens präsentieren würden, um dem Publikum das Turnier durch immersive, ortsgebundene Erlebnisse statt durch herkömmliche Übertragungen näherzubringen.

Für Sony Pictures bedeutet die Investition eine Ausweitung seines Wirkungsbereichs über den traditionellen Film- und Fernsehvertrieb hinaus in den Bereich der Erlebnisunterhaltung. Die Unternehmen gaben bekannt, dass sie eine Zusammenarbeit bei neuen Unterhaltungsformaten erwarten, die Sport, Filme und Live-Events umfassen.

Die Transaktion unterstreicht zudem das wachsende Interesse der Investoren an immersiven Veranstaltungsorten, da Unterhaltungsunternehmen bestrebt sind, Premium-Erlebnisse zu schaffen, die großformatige Display-Technologie mit exklusiven Live-Programmen kombinieren.