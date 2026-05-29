Fox Sports und Cosm veranstalten während der Fußball-WM in drei US-Städten ein immersives Erlebnis. Dabei bieten sie in Atlanta, Los Angeles und Dallas Shared-Reality-Veranstaltungen zu insgesamt 40 Spielen der Weltmeisterschaft.

Die Partien werden dabei auf der großen, konkaven LED-Wall gezeigt. Die Displays haben einen Durchmesser von 26 Metern. Die Auflösung beträgt mehr als 12K. Zusammen mit einem räumlichen Audio entsteht so eine Mischung aus gefühltem Stadionerlebnis und Premium-Public-Viewing.

Das Konzept kommt auch bei anderen Großveranstaltungen zum Einsatz. So verlängerte Cosm auch seine Partnerschaft mit der NBA.

Auch Finale in Shared-Reality zu sehen

Der Spielplan umfasst 11 Gruppenspiele — darunter alle drei Spiel des US-Teams, das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika sowie das Finale in New Jersey.

Fox Sports und Cosm setzen ihre Zusammenarbeit damit im Rahmen der Weltmeisterschaft fort. Bereits bei früheren Sportveranstaltungen realisierten die Partner Shared-Reality-Produktionen.

Fox hält für die WM in Mexiko, USA und Kanada die englischsprachigen Übertragungsrechte in den Vereinigten Staaten.