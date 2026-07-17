Die Infocomm Asia verlässt Bangkok nach sechs Jahren und zieht 2027 nach Kuala Lumpur um. Das kündigte Avixa-CEO David Labuskes bei der Eröffnung der diesjährigen Infocomm Asia in Bangkok an.

Die erste Ausgabe in Kuala Lumpur findet vom 28. bis 30. Juli 2027 statt. Austragungsort ist das Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), eine der größten Messehallen Südostasiens.

Malaysia gewinnt an Bedeutung

Der Umzug spiegelt die veränderte wirtschaftliche Dynamik in ASEAN wider. Thailand hat die Messe seit dem Start erfolgreich ausgerichtet, doch Malaysia hat sich zu einem zunehmend wichtigen Hub für Technologie, Investitionen und regionales Geschäft entwickelt. Kuala Lumpur gilt zudem als besser erreichbar für viele wichtige ProAV-Märkte der Region und liegt nur einen kurzen Flug von Singapur entfernt, dem führenden Wirtschafts- und Finanzzentrum Südostasiens.

Avixa hat den Markt dabei bereits getestet. Eine eintägige Konferenz in Kuala Lumpur verzeichnete nach Angaben des Veranstalters eine starke Teilnehmerzahl und positive Rückmeldungen aus der Branche. Das bestärkt Avixa darin, die malaysische Hauptstadt langfristig als Austragungsort für die Regionalmesse zu etablieren.

ASEAN-Kräfteverhältnis verschiebt sich

Die Entscheidung verdeutlicht auch eine Verschiebung im wirtschaftlichen Schwerpunkt ASEANs. Laut IMF-Daten erwirtschaften Malaysia, Singapur und Indonesien gemeinsam rund 60 Prozent des regionalen Bruttoinlandsprodukts. Der westliche ASEAN-Korridor gewinnt damit für Technologieanbieter und internationale Aussteller an Bedeutung.

Für die ProAV- und Digital Signage-Branche ergänzen sich die drei Nachbarmärkte. Singapur bleibt ein wichtiger Standort für Regionalzentralen und Innovation, während Indonesiens große Bevölkerung und der wachsende Retail-Sektor, vor allem Shoppingcenter, Hospitality und der Regierungssektor, die Nachfrage nach Digital Signage-Lösungen antreiben.

Auch Malaysia wird für AV- und Signage-Anbieter zunehmend attraktiv. Große Infrastrukturprojekte, Smart-City-Initiativen und anhaltende Investitionen in Gewerbeimmobilien schaffen neue Chancen im Land. Mit Moving Walls hat zudem einer der wichtigsten DooH-Anbieter der Region seinen Sitz in Kuala Lumpur.

Neue Chancen für Aussteller

Der Umzug dürfte die Infocomm Asia für Aussteller attraktiver machen, die auf die größten und am schnellsten wachsenden Märkte der Region zielen. Durch die Nähe zu Singapur und Jakarta rückt die Messe ins Zentrum des wichtigsten Wirtschaftskorridors Südostasiens, was regionalen Entscheidern die Anreise erleichtern dürfte.

Für Bangkok endet damit eine erfolgreiche sechsjährige Zeit als Gastgeberstadt. Die Infocomm Asia hat sich seit dem Start als eine der führenden ProAV-Messen der Region etabliert und zog Systemintegratoren, Berater, Endkunden und Technologiehersteller aus ganz ASEAN und darüber hinaus an.

Seit dem Umzug in das neue Queen Sirikit National Convention Center ist die Messe professioneller geworden, doch die Wachstumsaussichten bleiben schwierig: Thailands Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahrzehnt im Schnitt um rund 1,8 Prozent und damit deutlich langsamer als der ASEAN-Durchschnitt von 3,7 Prozent.

Mit Kuala Lumpur als neuem Standort setzt Avixa ab 2027 darauf, dass Malaysias wachsender Einfluss in der Region und seine strategische Lage die nächste Wachstumsphase der führenden ProAV-Messe Südostasiens einläuten.