Media Port übernimmt ab Januar 2027 den Betrieb als Medienbetreiber am Flughafen Kopenhagen. Das Unternehmen beauftragte den Integrator Zetadisplay, die digitale Infrastruktur, Software und Managed Services für das Netzwerk aufzubauen.

In einem ersten Rollout ersetzen dabei neue digitale Displays den Großteil der aktuellen Werbeflächen. Dazu zählen sieben großformatige Displays an zentralen Punkten im Passagierbereich.

Engage Suite unterstützt Programmatic

Zetadisplays Engage Suite steuert den Content im gesamten Netzwerk und unterstützt programmatische DooH-Kampagnen, Echtzeit-Optimierung von Kampagnen, Audience Analytics sowie Performance-Reporting.

Das System verknüpft zudem Echtzeit-Passagierinformationen mit der Werbeplatzierung. Dadurch kann Media Port Content und Kampagnen je nach Zielgruppe und Reisedaten anpassen.

Projekt parallel zu Terminalausbau

Der Ausbau fällt zeitlich mit dem Ausbau des Terminal 3 am Flughafen Kopenhagen sowie mit steigenden Passagierzahlen zusammen. Der Flughafen zählte im vergangenen Jahr 32,4 Millionen Passagiere, wovon internationale Reisende etwa zwei Drittel ausmachten. Rund ein Viertel der Passagiere nutzt Kopenhagen als Drehkreuz.

Media Port betreibt bereits Flughafen-Medien-Netzwerke am Flughafen Istanbul, am Flughafen Riga und am Çukurova International Airport.

Der Standort Kopenhagen ergänzt für Zetadisplay einen weiteren wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Engage Suite kommt zudem in Retail-, Workplace- und weiteren DooH-Netzwerken zum Einsatz.