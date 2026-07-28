AVI-SPL stellt Natalia Landolt als General Managerin für den Schweizer Markt ein. In ihrer neuen Funktion wird sie die Schweizer Geschäftstätigkeit des AV-Integrators leiten.

Um die Marktpräsenz des Unternehmens in der Schweiz zu stärken, soll Natalia Landolt eng mit den europäischen und weltweiten Teams von AVI-SPL zusammenarbeiten. In Europa verfolgt das Unternehmen dabei eine einheitliche Strategie.

Zuvor bei Ricoh

Natalia Landolt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Dabei war sie in den Bereichen Business Development, Enterprise Sales und strategisches Key Account Management tätig. Zuvor war sie Head of International & Global Accounts für die Schweiz und Österreich bei Ricoh.

„Unsere kürzlich erfolgte Expansion in die Schweiz ist ein wichtiger Meilenstein unserer europäischen Wachstumsstrategie. Die Ernennung von Natalia spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau und der Etablierung von AVI-SPL in diesem Schlüsselmarkt“, sagt Michael Kellaway, Managing Director Europe bei AVI-SPL.

Neben ihren beruflichen Aufgaben engagiert sich Natalia Landolt als Mentorin für Studierendenprojekte an einer Schweizer Universität. Zudem ist sie Vorstandsmitglied von Swiss Marketing Zürich.