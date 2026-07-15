Der Cinema-Solutions-Supplier GDC Technology hat angekündigt, die weltweit größte LED-Kinoleinwand zu liefern – und zwar für das Multiplex-Kino Cinecitta in Nürnberg. Die Installation soll im Herbst 2026 abgeschlossen werden.

Dabei wird die Wand, die gewölbt ist und wand- sowie deckenbündig installiert wird, im Flaggschiffsaal Cinemagnum stehen und eine Breite von 30 Metern sowie Höhe von 16 Metern vorweisen.

Visual und Akustik perfekt abgestimmt

Bei der Leinwand kommt LED-Technologie von Tricorne zum Einsatz, die eine 8K+-Auflösung bietet. Zudem verfügen die Tricorne-LED über eine Mikroperforation, die sie akustisch durchlässig macht, ohne die Bilddichte oder die HDR-Leistung zu beeinträchtigen.

Für die Installation zeichnet der spezialisierte Kino-Integrator Ecco Cine Supply & Service verantwortlich.

Exklusiver Vertrieb in der DACH-Region

„Diese Investition in das weltweit größte Kino-LED-Display – mit einer beispiellosen Bildauflösung von über 8K – spiegelt unser unerschütterliches Engagement für kinematografische Innovation wider“, sagt Wolfram Weber, Gründer und Präsident von Cinecitta. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit GDC Technology und Ecco Cine Supply & Service dem europäischen Publikum dieses außergewöhnliche visuelle und akustische HDR-Erlebnis zu bieten und damit eine neue Ära der Filmvorführung einzuläuten.“

Über die Cinemagnum-Installation hinaus haben GDC Technology und Ecco eine exklusive Vertriebsvereinbarung für die Tricorne Premium-LED-Lösungen im gesamten deutschsprachigen Raum geschlossen. Laut GDC wurden die Tricorne-LED vor sechs Monaten eingeführt und bereits in 25 Kinos weltweit installiert.

Thomas Rüttgers, Gründer von Ecco Cine Supply and Service, ergänzt: „Als ich zum ersten Mal HDR-Kino-LEDs mit Mikroperforation sah, die den DCI Direct View HDR-Standard aus Hollywood erfüllten, wusste ich sofort, dass dies einen entscheidenden Schritt nach vorne in der Geschichte des Kinos bedeuten würde. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Branche sind die Möglichkeiten grenzenlos – und wir sind stolz darauf, gemeinsam mit GDC Technology diese neue Generation des Kinos zum Leben zu erwecken.“