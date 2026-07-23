Anlässlich des „Earth Overshoot Day“ am 30. Juli 2026 startet Climad eine deutschlandweite Kampagne. Der Tag markiert den Zeitpunkt, an dem die natürlichen Rohstoffe der Erde für das Jahr 2026 aufgebraucht sind.

Deshalb machen elf Unternehmen darauf aufmerksam, dass die Menschheit mehr verbraucht als die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Die beteiligten Marken: Deutsche Jugendherbergswerk, Every, GLS Bank, Oatly, Ortovox, Refurbed, Schwarzwald Tourismus, Strollme, Swapfiets, Vaude und Voelkel.

Die Inhalte sind zwischen dem 22. Juli und 2. August 2026 im Außenwerbenetz des DooH-Netzwerks von Climad zu sehen. Die Standorte der DooH-Screens sind in Shoppingmalls in mehreren deutschen Städten – darunter München, Hamburg und Berlin.

Kampagne im Wert von einer Million Euro

Laut Climad erreicht die Kampagne dabei rund 77 Millionen Kontakte, was einem Media-Wert von ungefähr einer Million Euro entspricht.

„Mit dieser Kampagne wollen wir nicht nur auf die zunehmende Ressourcenknappheit aufmerksam machen, sondern vor allem zeigen, dass klimaschonende Alternativen bereits existieren“, sagt Peter Sänger, Geschäftsführer von Climad.

DooH-Screens mit integriertem Moosfilter

Das Außenwerbenetz setzt in seiner Struktur auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dazu entwickelte das dahinterstehende Start-up Green City Solutions digitale „Citybreeze“-Stelen mit integriertem Moosfilter. Der Filter soll somit die Umgebungsluft verbessern und abkühlen.

Erst im Juni 2026 gab es eine ähnliche Aktion: Acht Marken thematisierten dabei mit Farbverläufen in ihrem DooH-Content die Erderwärmung.