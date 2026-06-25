Das Außenwerbenetz Climad macht zusammen mit acht Unternehmen auf die Erderwärmung aufmerksam. Dazu führt der Außenwerber eine DooH-Kampagne durch, wo die Marken mit ähnlichem Inhalt auf die Entwicklung der durchschnittlichen Temperaturen hinweisen. Der „Show-Your-Stripes“-Day am 20. Juni gab dazu den Anlass, wo mithilfe von farbigen Streifen der Klimawandel verdeutlicht wird.

Die beteiligten Unternehmen sind Polarstern, Edding, Haba, Lichtblick, Gudrun Sjödén, Umweltbank, Ecosia, Tony’s Chocolonley und Ethikbank. Im Content der Marken ist dabei immer ein Farbverlauf von blau zu rot integriert – die sogenannten „Warming-Stripes“. Das soll den Übergang vom kühlen zum heißem Klima darstellen.

Die Kampagne läuft deutschlandweit auf den 52 Climad-Screens in 30 Shoppingcentern. Dabei erreicht sie insgesamt 63 Millionen Bruttokontakte. Der zeitliche Rahmen ist vom 15. bis 28. Juni 2026.

Stelen mit Moosfiltern

Climad betreibt ein DooH-Netz, das sich auf Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung fokussiert. Dazu entwickelte das dahinterstehende Start-up Green City Solutions digitale „Citybreeze“-Stelen mit integriertem Moosfilter. Der Filter soll die Umgebungsluft verbessern und abkühlen.

Bei der DooH-Kampagne verbinden die beteiligten Marken Reichweite mit Haltung. „Wir wollen damit nationale Aufmerksamkeit für die Erderwärmung erzielen und gleichzeitig Reichweite für Marken schaffen, die unsere Mission teilen. Dadurch zeigen wir, dass Werbung und Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch stehen müssen – sie können sich sogar gegenseitig verstärken“, sagt Peter Sänger, Geschäftsführer von Climad.