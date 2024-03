DooH Drei neue Citybreeze-Screens in Bremen

Es sind keine großen Rollouts, doch das Konzept scheint dennoch vermehrt gefragt zu sein: Das Start-up Green City Solutions entwickelt luftfilternde Moos-Konstrukte, optional mit integriertem Screen. 2021 hatte das Start-up die Stelen, genannt Citybreeze, eingeführt und sie seither vor allem in Einkaufszentren integriert. Inzwischen gibt es 28 davon in Deutschland. Zwei Center in Bremen zählen zu den jüngsten Kunden.

Zwei Citybreeze-Stelen kamen ins Sander Center im Stadtteil Oslebshausen, das direkt an der A27 liegt. Hier entschieden sich die Betreiber für eine Variante mit integrierter Sitzbank und 75-Zoll-DooH-Screen. Eine der Stelen befindet sich draußen auf dem Parkplatz, die andere direkt im Eingangsbereich. Am Hastedter Osterdeich installierte Green City Solutions ein weiteres Moos-/Screen-Konstrukt. Dieses steht im Hansa Carré, einem Nahversorgungscenter.

Der Mehrwert dieser Stelen soll zum einen in der Verbesserung der Umgebungsluft, zum anderen in DooH-Werbeeinnahmen liegen. Die Screens vermarktet Green City Solutions selbst in einem Netzwerk, das der Anbieter Clim-Ad nennt und als klimapositiv bezeichnet. Buchen lassen sich Werbeslots von 10 Sekunden.

