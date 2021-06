Die CityBreeze getaufte Digital Signage Stele verheiratet das beste aus zwei Welten: ein 75“ High Brightness Display für DooH Anwendungen mit einer vitalisierenden Mooswand und Smart City Sensoren.

Auf der einen Seite des CityBreeze befindet sich eine grüne, echte Mooswand und auf der anderen eine 75 Zoll LCD-Screen. Das verhältnismäßig schlanke Design ermöglicht eine Vielzahl an Use-Cases von der Integration von Telekommunikations-Infrastruktur (Small Cell), Smart City Umweltsensoren, ein 75“ LCD-Screen im bewährten DooH-Format und die luftreinigende und kühlende Brise der Mooswand.

Vitalisierendes Moos mit smarter Bewässerungs- und Ventilationstechnologie für einen optimale Luftreinigung

Luftqualitäts-Sensor misst Filter-Leistung und Umweltdaten, die in AirCare in Echtzeit angezeigt werden

Schlankes Design für eine flexible Aufstellung auch im eng bebauten urbanen Raum

75″ LCD Screen mit Highbrightness-Backlight auch für direkte Sonneneinstrahlung

Sensor- und Funktechnologie sind multifunktionell angelegt und bieten Raum für Integration von Smart City Technologie

Lichtdesign für eine erweiterte Sichtbarkeit und bessere Eingliederung in den urbanen Raum

„Durch den gezielten Einsatz unserer aktiven Moose, greifen wir bestehende Infrastrukturen auf und erneuern diese umweltgerecht. Gerade in Kombination mit Services wie DooH ist eine schnelle Refinanzierung möglich. So verbinden wir Ökologie und Ökonomie und erzeugen eine sofortige und nachhaltige Verbesserung der Luftqualität in Städten”, so Peter Sänger, CEO von Green City Solutions