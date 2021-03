Sie sind eine Symbiose aus Natur und Technologie – die CityTrees von Green City Solutions. Die Lösung des Berliner Start-ups, das 2015 an gegründet wurde, sorgt für frische urbane Luft und ist gleichzeitig ein moderner digitaler City-Hub. Wie wichtig solche nachhaltigen hybriden Installationen in den Innenstädten der Zukunft werden und welche Rolle sie in Bezug auf DooH und Digital Signage übernehmen können, diskutierte Florian Rotberg von invidis consulting mit Peter Sänger, Managing Director bei Green City Solutions in der dritten Folge unseres Videomagazins invidisXworld.

Zunächst ging es um den Aufbau der CityTrees: In den 3 Meter hohen Stadtmöbeln befinden sich natürliche Luftfilter aus Moos. Ventilatoren ziehe die Außenluft ein und lassen sie durch das Grün strömen. So wird die Luft von bis zu 80% des gefährlichen Feinstaubs gereinigt. Gleichzeitig produziert das Moos, das von einer automatischen Bewässerungsanlage versorgt wird, frischen Sauerstoff. Nach gut einem Monat müssen die Filterelemente ausgetauscht werden, um sich zu erholen.

Ansonsten gleichen die CityTrees je nach Ausstattung eher City-Stelen. Im inneren der Trees findet sich neben dem Moos nämlich innovative IoT‐Technologie, die zum einen in Echtzeit über Leistung und Zustand des CityTrees informiert, aber auch beliebig ergänzt und erweitert werden kann. Etwa mit WiFi-Hotspot, Ladeanschlüssen zum Betanken von Elektro-Autos, Displays zur Anzeige von Informationen und Werbung oder vielleicht einem System zur Parkraumüberwachung – Möglichkeiten gibt es viele.

Derzeit hat Green City Solutions seine Lösung in rund 60 Projekten in Europa im Einsatz, der Rollout in großen Städten wie London, Lissabon oder Berlin ist in vollem Gange und soll sich 2021 beschleunigen. Da die CityTrees um die beste Wirkung zu erzielen ohnehin an urbanen Hotspots stehen sollten, an denen Verkehr und Menschen aufeinandertreffen, ist gerade die Nutzung als luftreinigende DooH/Digital Signage-Stele mit Mehrwert interessant. Die Nachfrage nach grünen Lösungen ist in Städten hoch, auch Außenwerber wie Ströer und JCDecaux installieren derzeit ein grünes Stadtmöbel nach dem anderen. Ein guter Trend, der sich hoffentlich so weiter fortsetzt.

