Wie relevant die Themen Green- und Smart-City für Ströer sind, zeigte bereits das Management-Aufgebot am Messestand von Ströer auf dem diesjährigen Greentech Festival in Berlin. Die gegenwärtige Coronakrise hat die Nachfrage nach Lösungen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum noch beschleunigt. In der Öffentlichkeit ist das Bewusstsein für saubere Luft, Hygiene und Nachhaltigkeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie stark gestiegen. Das war nicht nur der Tenor der Greentech-Gastgeber auf der Eröffnungsveranstaltung, sondern allgemeiner Konsens der hochkarätigen Aussteller des Festivals. Zwischen vielen namhaften Automobilhersteller (Audi, BMW, Hyundai, Skoda, Volvo) und innovativen Smart City Anbieter (Volocopter, Deutsche Bahn) zeigt sich dieses Jahr auch Deutschlands führender Out-of-Home Anbieter Ströer.

Mit im Gepäck hat Ströer bereits alltagserprobte Moos-Lösungen für Wartehallen und Werbeträger, sowie aktive Luftreiniger integriert in DooH-Stelen oder als kompakte Stand-Alone Lösung für den öffentlichen Raum wie Bus- oder Tramhaltestellen. Allen Lösungen gemein ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im direkten Umfeld der Installationen. Trotz Integration einer leistungsfähigen Luftreinigung verändert sich der Formfaktor der tausendfach installierten DooH-Stelen nicht.

Vorne unterhalb des Displays saugen zwei Hochleistungslüfter Umgebungsluft an, die durch HEPA-Filter geleitet und gereinigt wird. Laut Ströer-Partner Mann + Hummel werden dabei mehr als 99% aller Feinstaubpartikel gefiltert, bevor die gereinigte Luft oben aus der Stele in die direkte Umgebung abgegeben wird. Die in DooH-integrierte Filterlösung präsentierte Ströer bereits vor einem Jahr auf dem Smart City Congress in Barcelona.

Neu in Berlin ist der zusätzliche Fokus auf die Reinigung von Aerosolen, die seit der Coronakrise in aller Munde sind. Mann + Hummel zeigt auf dem Greentech, das die bestehende Technologie weit mehr filtert als nur Feinstaub. So sind die Lösungen auch für Indoor-Applikationen wie Meetingräume, Großraumbüros oder Lobbys geeignet. Die Kombination aus Werbeträger und Luftreinigung stieß auch beim Eröffnungsrundgang auf großes Interesse der anwesenden Politprominenz.