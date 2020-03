Start-up und GreenTech-Pionier Green City Solutions hat vor der Concept Shopping Mall BIKINI Berlin die neue Produktgeneration seines CityTree vorgestellt. Der weltweit erste serienreife BioTech-Luftfilter vereint die natürliche Fähigkeit von Moosen Feinstaub zu binden und Internet-of-Things-Technologie (IoT). So entlastet der CityTree die Luft um bis zu 80 Prozent von Feinstaub. Mit dem Pilotprojekt in Berlin verfolgt Green City Solutions die Vision, wieder ein Stück Natur in urbane Lebensräume zu bringen und für Menschen in Städten eine bessere Luftqualität zu schaffen.

Das Start-up erklärt seine Technologie wie folgt: „Moose verfügen über antibakterielle Eigenschaften und kühlen und reinigen die Luft, die wir tagtäglich einatmen. Um die bestmögliche Luftfilterfähigkeit zu gewährleisten, hat unser Team über Jahre hinweg den perfekten Moosmix erforscht.“ Dabei wurde Green City Solutions von renommierten Forschungspartner wie dem Leibniz Institut für Troposphärenforschung Leipzig (TROPOS) und dem Institut für Luft- und Kältetechnik Dresden (ILK) unterstützt.

Neben Moos kommt auch Tech zum Einsatz im CityTree. Dank der eingebauten Umweltsensorik kann die Filterleistung der Umweltlösung online in Echtzeit abgebildet werden. Des Weiteren bietet der CityTree physischen Raum und Schnittstellen für weitere nützliche Services: Von Netzwerktechnik über Outdoor-Screens bis zu zahllosen Sensoren und Messtechnik ist alles möglich. Perspektivisch sind auch integrierte Ladeinfrastrukturen sowohl für mobile Geräte als auch Elektromobilität vorgesehen.

Das Vorhaben wird von Horizon 2020, dem EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation, unterstützt und unter anderem von Bettair Cities, Anbieter für Luftqualitätssensoren, gesponsert. Namhafte Kunden von Green City Solutions sind neben der Deutschen Telekom auch der Energieversorger Mainova, die Deutsche Bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen. Green City Solutions ist ein mehrfach ausgezeichneter Greentech-Pionier, der unter anderem den PropTech Innovation Award gewann. Im Laufe des Jahres werden CityTrees der Generation 2020 an weiteren hochfrequentierten Straßen und Plätzen Berlins installiert.