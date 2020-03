Die Out of Home Branche war schon immer innovativ dem städtischen öffentlichen Raum neue Impulse zu setzen. Ob städtebaulich ansprechende Wartehäuschen an Bushaltestellen, selbstreinigende Toiletten oder Bike-Sharing Konzepte. Die nächste Evolutionsstufe werden Smart City Konzepte mit natürlichem Mehrwert. Moos und Sensoren – Natur trifft auf Sensoren. Ob Ströer, JC Decaux oder Deutsche Telekom – natürliche Luftreinigung mit Moos im öffentlichen Raum ist in.

Kein Bürgermeister der nicht die Lebensqualität seiner Stadt verbessern möchte – Luftreinigung steht dabei ganz oben auf der Agenda. Einer großen Verbreitung stehen nur die hohen Investitionen im Weg – denn ohne Moos nix los. Hier kommt die Out Of Home Branche ins Spiel, die analog zu etablierten Stadtmöblierungskonzepten mit städtischen Werberechten gegenfinanzieren kann.

Im Rahmen des Smart City Kongresses in Barcelona präsentierte Ströer in einer von invidis moderierten Paneldiskussion viele Ansätze für (D)ooH-finanzierten moosbasierten Luftreinigungselementen. Die Out-of-Home Branche ist offen für neue Konzepte die Luftreinigung und Abkühlung der Umgebung mit Werbestellen verbindet. Entweder Moos-basierend für straßenseitige Installation oder technisch mit Lufthilftern in U-Bahnhöfen. Aus Out-of-Home Sicht – DooH mit Purpose.