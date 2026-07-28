Der Münchner Value-Added-Distributor Concept International bietet eine neue geregelte Preis- und Liefergarantie für IT-Projekte an. Mit dem Pricelock-Service können sich Systemhäuser, Handelspartner und Integratoren somit gegen Preissteigerungen während des Rollouts absichern.

Der Distributor reagiert damit auf eine Nachfrage nach Hochleistungsspeichern und modernen Prozessoren, die teils zu Lieferengpässen und höheren Preisen führten. Der Grund: AI-Rechenzentren, die global gebaut werden und viele Ressourcen benötigen.

„Die Rechenzentren saugen den gesamten Markt leer. Die Preise steigen wöchentlich an, ein Ende ist so schnell nicht in Sicht“, sagt Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International.

Schwankende Preise mindern Rentabilität

Darunter kann die Wirtschaftlichkeit groß angelegter Projekte leiden. Das sei vor allem der Fall, wenn es lange dauert, Projekte auszuschreiben, zu planen und schließlich zu realisieren. Bei Rollouts mit mehreren hundert Geräten zieht sich eine Laufzeit schnell über mehrere Monate. Dann kann es dazu kommen, dass schwankende Preise Spuren in der Buchhaltung hinterlassen.

„Kunden können durch das Agreement mit uns für ausgewählte Projekte Preise vertraglich fixieren und erhalten dadurch eine höhere Kalkulations- und Investitionssicherheit und Unabhängigkeit von zwischenzeitlichen Marktbewegungen während des festgelegten Projektzeitraums“, sagt Mike Finckh.

Der neue Pricelock-Service ist ab sofort verfügbar.