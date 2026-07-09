In beratender und redaktioneller Arbeit begleitet invidis die Digital Signage-Branche. Grundlage dafür ist der Digital Signage Business Climate Index, DBCI, der den Stand der Branche quartalweise messbar macht.

Jedes Quartal beteiligen sich Hunderte von Führungskräften an der DBCI-Umfrage. Drei Minuten reichen — tragen Sie Ihre Einschätzung bei und helfen Sie uns, das Bild der Branche zu schärfen.

Die Ergebnisse erscheinen wie gewohnt kostenlos auf invidis.de. Bitte füllen Sie die Fragen bis zum 15. Juli 2026 aus. Alle Antworten fließen direkt in die Auswertung ein. Jetzt teilnehmen!