Anzeige
DBCI Q2/2026 Reminder

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil

Der Digital Signage Business Climate Index liefert wertvolle Insights für die ganze Industrie. Nehmen Sie daher noch heute an unserer Q2-Umfrage teil.
von
Szene von der ISE 2026 (Foto: invidis)
Szene von der ISE 2026 (Foto: invidis)

In beratender und redaktioneller Arbeit begleitet invidis die Digital Signage-Branche. Grundlage dafür ist der Digital Signage Business Climate Index, DBCI, der den Stand der Branche quartalweise messbar macht.

Jedes Quartal beteiligen sich Hunderte von Führungskräften an der DBCI-Umfrage. Drei Minuten reichen — tragen Sie Ihre Einschätzung bei und helfen Sie uns, das Bild der Branche zu schärfen.

Die Ergebnisse erscheinen wie gewohnt kostenlos auf invidis.de. Bitte füllen Sie die Fragen bis zum 15. Juli 2026 aus. Alle Antworten fließen direkt in die Auswertung ein. Jetzt teilnehmen!

 