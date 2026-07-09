Die Chiemseer-Brauerei aus Rosenheim rollt eine große OoH-Kampagne aus. Neben klassischen Plakatmotiven verstärken Content Creators und Freibier-Events die Kommunikation.

Den Content gestaltete die Münchner Agentur Lehof. Die Motive erinnern dabei an Chat-Nachrichten, sie sollen dabei Sommergefühle und Spontanität vermitteln. Dafür wiederholt sich der Claim „Bin dabei“ als wiederkehrende Botschaft.

Die Kampagne läuft deutschlandweit. Verschiedene Formate verlängern sie – sowohl im digitalen als auch im realen Raum. Dabei will die Brauerei ihr Helles und alkoholfreies Bier promoten.

Freibier-Aktion in mehreren Städten

Dabei gibt es zusätzliche Werbung von Creatoren auf Social Media. Außerdem startet Chiemseer eine Sommertour mit einer Sampling-Ape. Unter dem Motto „Chiemseer schenkt dir den Sommer ein“ verteilt die Brauerei das alkoholfreie Helle als Freibier in Würzburg, Augsburg, Erlangen und Regensburg.

Gerade für wachsende Marken kann ein abgestimmter Mediamix in der Werbewirkung gute Ergebnisse erzielen. Die Chiemseer-Brauerei setzte somit neben klassischem OoH auf digitale Verlängerungen durch Creatoren mit gleichzeitiger Sampling-Strategie.

Lehof-Geschäftsführer Philip Hofmann sagt dazu: „Nur wenn alle Maßnahmen vernetzt gedacht sind, wird aus einem Slogan echte Markenpräsenz.“