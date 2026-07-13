Workplace-Experience-Software-Anbieter Korbyt hat eine native Canva-Integration für seine Plattform „Korbyt Anywhere“ eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, mit Canva erstellte Inhalte direkt in Digital Signage-Playlists zu veröffentlichen, ohne die Designumgebung verlassen zu müssen.

Die Integration soll die Erstellung und Verteilung von Inhalten vereinfachen, da Grafiken oder Videos nicht mehr aus Canva heruntergeladen werden müssen, bevor sie in das Content-Management-System des Unternehmens hochgeladen werden. Stattdessen können Nutzer statische Bilder und MP4-Animationen direkt in den Korbyt Media Manager exportieren, beim Veröffentlichen Wiedergabelisten, Ordner und Tags zuweisen und die Inhalte sofort für die Anzeige bereitstellen.

Weniger Reibung für dezentrale Content-Teams

Laut Korbyt richtet sich die Integration an Unternehmen, in denen mehrere Abteilungen – darunter Marketing, Personalwesen, interne Kommunikation und Betrieb – Digital Signage-Inhalte beisteuern, aber möglicherweise nur über begrenzte Erfahrung mit speziellen CMS-Plattformen verfügen.

„Unternehmen möchten mehr Teams in die Lage versetzen, ansprechende Inhalte zu erstellen, ohne dabei die Komplexität zu erhöhen“, sagt Travis Kemp, Chief Product Officer bei Korbyt. „Durch die direkte Integration von Korbyt in Canva beseitigen wir Reibungsverluste im Content-Lebenszyklus und gewährleisten gleichzeitig die Governance, Sicherheit und Kontrolle, die Unternehmen benötigen.“

Der Workflow gewährleistet zudem die Kontrolle durch das Unternehmen mittels sicherer Authentifizierung, rollenbasierter Veröffentlichungsberechtigungen und Prüfprotokolle, die Uploads und Inhaltsaktualisierungen aufzeichnen.

Nutzer können sowohl einseitige als auch animierte Canva-Designs direkt in Korbyt exportieren, wobei die Playlist-Logik, die Metadaten und die Anzeigedauern bei der Veröffentlichung erhalten bleiben.

Ab sofort für Bestandskunden verfügbar

Die Canva-Integration steht Bestandskunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Nutzer installieren die Korbyt-App innerhalb von Canva und führen eine einmalige Authentifizierung durch, um ihr Canva-Konto mit der Korbyt Anywhere-Plattform zu verbinden.

Korbyt präsentiert die neue Integration zusammen mit den jüngsten Neuerungen wie Screendetective und Launchpad 2.0 im Rahmen einer virtuellen Produktsession am 23. Juli. Eine Anmeldung ist auf der Website des Unternehmens möglich.