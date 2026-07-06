Der DooH-Anbieter Airtango Media geht eine Kooperation mit Miio Media ein. Die Agentur produziert und vermarktet den Content der Pfitzenmeier Fitness Group.

Damit erschließt Airtango Media 47 Fitnessanlagen mit 180.00 Mitgliedern. Darunter sind Marken wie Pfitzenmeier Resorts & Clubs, Venice Beach sowie Fitbase. Der Außenwerber fügt die neuen Screens in sein Premium-Inventar ein.

Die Displays werden in die Plattform von Air Tango Media integriert. Die Myairtango-Plattform kann dabei alle Inhalte zentral steuern, planen, standortübergreifend ausspielen und anpassen. Die Zielgruppe schätzt man als konsumstark und gesundheitsbewusst sein, da sie sich im direkten Trainingsumfeld befindet.

Programmatisch oder direkt

Der Content beläuft sich auf Studiokommunikation, Entertainment und Branding-Inhalte. Kampagnen können dabei entweder direkt oder programmatisch gebucht werden.

„Der Fitnessmarkt entwickelt sich für DooH zu einem der spannendsten Umfelder überhaupt“, sagt Matthias Pradl, Geschäftsführer bei Airtango Media. „Der Markt bewegt sich klar in Richtung kuratierter, kontextstarker und technologisch sauber angebundener Inventare. Unsere Aufgabe ist es, genau diese Flächen für Marken einfach zugänglich zu machen – regional, national und programmatisch.“

Mit den neu angeschlossenen Screens verfügt Airtango über ein Inventar von knapp 7.000 Screens, die sich über 1.615 Standorte erstrecken. Damit erreichen sie nach eigenen Angaben fünf Millionen Gym-Mitglieder.