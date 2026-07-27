OOH Media und Cricket Australia haben ihre OoH-Partnerschaft verlängert. Ein neuer Content-Vertrag deckt die gesamte australische NRMA-Insurance-Test-Saison ab.

Der Content zeigt dabei offizielle Cricket-News, Countdowns, Highlights und Live-Ergebnisse im digitalen Netzwerk von OOH Media aus Flughäfen, Billboards, Einkaufszentren, Street Furniture, Bahnhöfen, Büros und Bildungseinrichtungen.

Die Saison beginnt im August mit einer Zwei-Test-Serie gegen Bangladesch in Darwin und Mackay. Von Dezember 2026 bis Januar 2027 folgt eine Vier-Test-Serie gegen Neuseeland in Perth, Adelaide, Melbourne und Sydney. Den Abschluss bildet im März 2027 der 150. Jubiläums-Test im MCG, 150 Jahre nach dem ersten dort ausgetragenen Testmatch 1877.

Die verlängerte Zusammenarbeit baut auf dem Erfolg der Ashes-Serie des vergangenen Sommers auf, darunter die preisgekrönte Kampagne „First Ball“.

„Der Erfolg des Ashes-Programms im vergangenen Sommer zeigt, was möglich ist, wenn starke Aktivierungen zusammenkommen und Publikum näher an die entscheidenden Momente bringen“, sagte Mark Fairhurst, Chief Revenue Officer bei OOH Media.