Das Executive Channel Network, ECN, hat mit ABM Matcher ein neues Planungstool für sein Office-DooH-Netzwerk gestartet. Das Tool überträgt Account-Based Marketing, ABM, in physische Workplace-Medien. ABM ist in B2B-Digitalkampagnen bereits weit verbreitet.

Werbetreibende und Agenturen können damit Listen mit Unternehmen hochladen, die sie erreichen wollen. ECN gleicht diese Listen mit den Zielgruppen im eigenen Netzwerk aus Premium-Bürogebäuden ab. Die daraus entstehenden Daten zeigen, an welchen Standorten Kampagnen Mitarbeitende und Entscheider aus den anvisierten Unternehmen erreichen.

Werbende starten bei Unternehmen mit Planung

Der Ansatz verändert somit den Ausgangspunkt der Kampagnenplanung: Werbetreibende starten mit konkreten Unternehmen statt mit Geografie oder breiteren demografischen Merkmalen.

Laut ECN verbindet ABM Matcher etablierte B2B-Marketingstrategien mit Office-DooH. Werbetreibende erhalten damit einen weiteren Weg, Audience-Daten in die Mediaplanung einzubinden.

ABM Matcher steht über die ECN-Website zur Verfügung. Das Tool ergänzt ein breiteres Angebot an Planungsressourcen zu Audience Insights, programmatischer Werbung, Location Intelligence und Branchendaten.

Der Launch fällt in eine Phase, in der sich DooH-Planung zunehmend an Zielgruppen orientiert. Werbetreibende nutzen verstärkt Daten, um zu bestimmen, wo Kampagnen laufen und welche Zielgruppen einzelne Standorte erreichen.