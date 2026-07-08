Die Deutsche Bahn nutzte DooH im Mediamix ihrer neuesten Kampagne. Das Ziel war es, die eigene Instagram-Seite bekannter zu machen. Dabei zeigten sich Synergie-Effekte von Social und digitaler Außenwerbung.

Um ihr Markenbild zu verjüngen und auch bei der jüngeren Zielgruppe präsenter zu sein, setzte die Deutsche Bahn auf eine Imagekampagne. Dafür wurde kreative und humorvolle Bildsprache in DooH und Social Media kombiniert.

Inhaltlich waren dabei drei Motive zu sehen. Im Meme-Style thematisierte man dabei Themen im Bahn-Kontext – wie beispielsweise der einsame Sitzplatz, den Fahrgäste einnehmen müssen, wenn sie zu viele Zwiebeln auf ihrem Döner hatten. Der Kampagnen-Partner war dabei die It Works Group.

DooH-Content auf Tageszeit abgestimmt

Der Content wurde auf City Light Postern in Berlin, Hamburg, München und Köln ausgespielt. Dabei steuerte man die Inhalte zu Tageszeiten mit erhöhten Fahrgastaufkommen aus: Montags bis donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr sowie freitags von 12 bis 18 Uhr. Am Samstag lief die Kampagne in den Loops von 10 Uhr bis Mitternacht.

Nach Angaben von Walldecaux steigerte die Aktivierung die Bekanntheit des Instagram-Kanals um 31 Prozent. Zudem wurden Image-Effekte bei der jungen Zielgruppe erzielt: 89 Prozent empfanden die Inhalte als humorvoll, 44 Prozent war sie sympathisch und 23 Prozent stuften sie als modern ein.

Social und DooH verstärken sich

Im Social-Media-Umfeld sei die Kampagne außerdem besonders stark bei Personen im Alter von 30 bis 39 Jahren angekommen. Dabei zeigte sich, dass es einen verstärkten Effekt gegeben hätte, wenn neben Social-Media-Inhalte auch DooH-Content wahrgenommen wurden. Zusätzlich wirkte die Werbung nachhaltig bei DB-Vielreisenden.

Das Projekt zeigt, dass DooH im Mediamix und abgestimmt auf begleitende Inhalte über andere Kanäle Werbewirkungen verstärken kann. Einheitlich gestaltete Inhalte im Social-Media-Look wirkten dabei gezielt bei einer jüngeren Zielgruppe.