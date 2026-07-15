Der Außenwerber Wildstone gewinnt Paula Aramburo als Head of Delivery Spain. Die neu geschaffene Position soll die Expansion und Digitalisierung des spanischen OoH-Portfolios vorantreiben.

Wildstone ist 2022 durch die Übernahme der Redext Group in den spanischen Markt eingestiegen. Seitdem hat das Unternehmen Vereinbarungen mit Impact OOH und Alpha Publicidad Exterior geschlossen. Es besitzt und vermietet mehr als 1.650 Werbetafeln im Land, darunter die größte digitale Straßenwerbetafel Spaniens.

Zuletzt bei JC Decaux

Paula Aramburo bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in multinationalen Umgebungen mit. Zuletzt war sie als Director of Engineering and Development bei JC Decaux tätig. Zuvor arbeitete sie zwölf Jahre bei Cemusa, dem Out-of-Home-Geschäft von FCC, das 2015 von JC Decaux übernommen wurde.

„Ich freue mich, Wildstone in dieser entscheidenden Phase der Spanien-Expansion zu unterstützen“, sagt Paula Aramburo. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie die Umstellung klassischer Werbetafeln auf digitale Screens in Spanien. Wildstone will damit an Erfolge in Großbritannien anknüpfen.