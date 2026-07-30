E Ink und BMW präsentierten zuletzt auf der Auto China 2026 in Peking den IX3 Flow Edition mit integrierter E-Paper-Technologie. Die in die Motorhaube integrierte Technik konnte dabei acht vorgegebene Animationen abspielen.

Nun machen die Unternehmen den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit. Für den neuen Spiderman-Film von Marvel verwandeln sie die Außenhülle des BMW IX3 Flow in eine visuell-dynamische Spiderman-Welt. Weiterer Kooperationspartner dabei ist Sony.

Das typische Spinnennetz des umtriebigen Superhelden sowie seine Maske ist dabei auf der Motorhaube zu sehen. An der Seite prangt das Film-Logo „Spiderman: Brand New Day“. Direkt darunter steht die dazugehörige Markenbotschaft des bayerischen Autoherstellers: „New Day, New Ride“. Bei einem solchen Anblick könnte sich sogar Peter Parker dazu entscheiden, für den nächsten Weg das Auto zu nehmen und sich nicht von Gebäude zu Gebäude zu hangeln.

Spiderman-Auto in der BMW Welt zu sehen

Die Technologie basiert auf E-Ink Prism, eine flexible und farbige E-Paper-Folie, die für dynamische Oberflächen, Architektur und Design entwickelt wurde.

Auto- und Spiderman-Fans müssen sich jedoch nicht mit diesem Artikel zufrieden geben: Wer das Auto live sehen will, kann es bis September in der BMW Welt München ansehen.