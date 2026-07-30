Die Werbe- und Orchestrierungsplattform Stackadapt stellt Ivy Studio. Dabei handelt es sich um eine Arbeitsumgebung für AI-First Advertising. Als Omnichannel-Plattform vereint Stackadapt programmatische und eigene Kanäle – darunter Connected TV und DooH – in einer integrierten Lösung. Ivy Studio soll Marketingteams unterstützen, Kampagnen schneller zu planen und zu optimieren.

Damit adressiert die neue Lösung einen Workflow, wo Marketingverantwortliche sich durch verschiedene Reportings und Oberflächen arbeiten müssen, um Rollouts über verschiedene Kanäle hinweg anzulegen und ihre Performance zu messen. Erst danach fallen dann Entscheidungen.

Workflow auf Ziele ausrichten

Stackadapt will diesen Ansatz umdrehen: mit Ivy Studio legen Marketingteams zunächst ihre Ziele fest. AI-Agenten liefern anschließend auf Basis der Werbeintelligenz der Plattform relevante Erkenntnisse, identifizieren Potenziale und empfehlen konkrete nächste Schritte.

Dabei basiert Ivy Studio auf der AI-Engine Ivy, die bei Stackadapt nach eigenen Angaben bereits mehr als 15.000 AI-gestützte Workflows pro Woche unterstützt. Für die Weiterentwicklung nutzt Stackadapt zudem Sprachmodelle von OpenAI, um maßgeschneiderte AI-Funktionen für die Arbeitsabläufe moderner Werbetreibender zu entwickeln.

„Mit Ivy Studio verändern wir die Art und Weise, wie Marketingteams unsere Plattform nutzen. Teams können Aufgaben künftig innerhalb weniger Minuten erledigen, für die zuvor Stunden oder die Zusammenarbeit mehrerer Teams nötig waren“, sagt Vitaly Pecherskiy, Mitgründer und CEO von Stackadapt.