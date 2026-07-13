Die Tourismus-Initiative „Meet Boston“ hat eine Außenwerbekampagne in ganz Schottland gestartet, nachdem mehr als 50.000 schottische Fußballfans in die Stadt in Massachusetts gereist waren, um dort Spiele ihrer Mannschaft in der Fußball-Weltmeisterschaft zu verfolgen – und Berichten zufolge viel gute Laune mitgebracht und gleichzeitig die lokalen Bars leergetrunken hatten.

Die Kampagne läuft sieben Tage lief auf den digitalen Displays von Ocean Outdoor in Glasgow und Edinburgh und bedankt sich bei den Fans, die vor Ort waren – während sie gleichzeitig dazu ermutigt werden, wiederzukommen. Zu den Slogans gehören „Keine Sorge, wir haben das Bier wieder aufgefüllt“ und „Kein Boston. Keine Party“, zusammen mit der Einladung „Kommt jederzeit wieder, Schottland“.

WM-Besucher zu zukünftigen Touristen machen

Die Kampagne feiert das, was „Meet Boston“ als eine neue transatlantische Freundschaft bezeichnet, die während des Turniers entstanden ist, wobei die schottischen Fans – bekannt unter dem Namen „Tartan Army“ – sowohl durch ihre Begeisterung als auch durch ihren Beitrag zur lokalen Wirtschaft Aufmerksamkeit erregten.

Laut Meet Boston füllten die Fans die Bars in der ganzen Stadt und griffen eine der bekanntesten Traditionen Schottlands auf, indem sie Verkehrskegel auf markante Statuen in Boston setzten.

Die Kampagne wurde von der globalen Außenwerbeagentur Billups in Zusammenarbeit mit Allen & Gerritsen geplant und über das digitale Netzwerk von Ocean Outdoor in Schottland umgesetzt.