Die Initiative „Für uns 2025“ von Framen ist bei den German Brand Awards 2026 zweifach mit Gold ausgezeichnet worden. Der German Design Council vergab die Preise in den Kategorien „Brand Impact of the Year“ und „Branded CSR Activities – Social“. Die Initiative mobilisierte im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 junge Menschen zur demokratischen Teilhabe. Mehr als 180 Creator sowie Millionen Livestream-Zuschauer waren beteiligt.

Im Zentrum der Kampagne standen das „Creator Castle“ in der Marienburg Monheim und die Gamescom LAN. Dort entwickelten Content-Creator verschiedener Communities gemeinsam Inhalte zu politischer Bildung und gesellschaftlichem Dialog. Ergänzt wurde die Initiative durch eine bundesweite DooH-Kampagne von Framen. Diese verlängerte Social-Media-Inhalte auf Screens im öffentlichen Raum.

Zu den Unterstützern zählen unter anderem Eqolot, Insight, Penemue, die Meliore Foundation und polisphere. Mit den Gold-Auszeichnungen wird „Für uns 2025“ bereits zum dritten Mal prämiert. Zuvor erhielt die Initiative bereits den Digital Communication Award 2025 in der Kategorie „Purpose-Driven Communications“.

„Es ging nie um Parteipolitik. Es ging darum, junge Menschen dazu zu ermutigen, ihre Stimme zu nutzen, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv an unserer Demokratie zu beteiligen“, sagt Magdalena Pusch, Co-Founder und CMO bei Framen.