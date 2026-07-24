Das Botree-Hotel im Londoner Stadtteil Marylebone hat „77“ eröffnet, eine Nightlife- und Event-Location für bis zu 550 Gäste. Integriertes Lichtdesign, LED-Video und immersive Audiovisual-Technik verwandeln den Bereich unter dem Hotel in eine flexible Entertainment-Fläche.

Das Amsterdamer Studio Concrete entwarf die zweistöckige Location. Ein asymmetrischer Grundriss, gestufte Sitzbereiche und eine Empore lösen das klassische Nachtclub-Layout auf und schaffen wechselnde Sichtachsen im gesamten Raum. Eine skulpturale Treppe verbindet beide Ebenen und unterstreicht die vertikale Gestaltung der Location.

Licht als architektonisches Element

Das Lichtsystem wurde als architektonisches Element konzipiert, nicht als eigenständiger Effekt. Durchgehende LED-Linien folgen der geschwungenen Gebäudegeometrie und synchronisieren sich mit dem Soundsystem.

So verändert sich die Atmosphäre während Auftritten und Events fortlaufend. Hinter der erhöhten DJ-Booth sorgt eine raumhohe LED-Videowand für dynamische visuelle Inhalte, weitere Displays erweitern die immersive Umgebung im gesamten Venue.

77 ist als flexible Location für Nightclub-Events, Live-Auftritte, Markenaktivierungen und private Veranstaltungen konzipiert. Licht-, Video- und Soundsysteme sind dabei fest in die Architektur integriert statt als separate technische Elemente behandelt zu werden. Die Eröffnung der Location ist für den 26. September im Rahmen des Event-Angebots des Botree-Hotels geplant.