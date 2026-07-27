

Die IFA öffnet wieder in Berlin ihre Pforten. Mehr als 1.900 Marken zeigen auf dem Gelände der Messe Berlin ihre Neuheiten. Die Bereiche reichen dabei von Smart Home über Home Appliances bis zu Computing & Gaming und Mobility. invidis beantwortet die wichtigsten Fragen zum Messebesuch.

Wann und wo findet die IFA 2026 statt?

Die IFA 2026 findet vom 4. bis 8. September auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Fachbesucher erhalten bereits ab 9:30 Uhr Zutritt zu den Hallen, Privatbesucher ab 10 Uhr, am Eröffnungsfreitag ab 12 Uhr.

Bis dahin bleibt der Vormittag Fachbesuchern sowie Familien, Schulgruppen und Besuchern mit Behinderung vorbehalten. Von Samstag bis Dienstag schließen die Hallen täglich um 18 Uhr.

Die genaue Adresse der Messe Berlin lautet:

Messe Berlin GmbH

Messedamm 22

14055 Berlin

Welche Aussteller sind 2026 dabei?

Dieses Jahr zeigen mehr als 1.900 Marken aus 49 Ländern ihre neuen Produkte. Zu den großen Namen zählen dabei LG, Sony, Panasonic, TCL, Hisense, Haier, Philips, Miele, Liebherr, Electrolux, AMD und Acer.

Mit Samsung verlässt einer der bislang prägendsten Aussteller in diesem Jahr das Messegelände. Stattdessen verlagert der Hersteller seinen Auftritt in die Berliner Innenstadt.

Neu dabei ist dagegen Xiaomi: Der chinesische Hersteller feiert auf der IFA 2026 seine Europapremiere und zeigt sein Ökosystem „Human x Car x Home“.

Was kosten die Tickets zur IFA 2026?

Fachbesucher wählen zwischen einem 1-Tages-Ticket für 65 Euro, einem 2-Tages-Ticket für 99 Euro oder dem Full-Access-Ticket für alle fünf Messetage für 138 Euro. Wer das volle Programm inklusive VIP-Bereich und IFA Sommergarten erleben will, bucht den Platinum Pass für 990 Euro.

Privatbesucher zahlen im Vorverkauf 21,50 Euro für ein Tagesticket, vor Ort werden 28 Euro fällig. Ermäßigte Tickets für Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung kosten 14 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 16 Euro vor Ort, Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten außerdem freien Eintritt.

Wie komme ich zur Messe Berlin?

Die Messe Berlin liegt in Charlottenburg und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mit der S-Bahn erreicht man das Gelände über die Linien S41, S42, S45, S46, S47 und S9 die Station Messe Nord/ICC oder Charlottenburg. Mit der U-Bahn gelangt man alternativ über die Linie U2 bis Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz zur Messe.

Außerdem halten mehrere Buslinien direkt am Gelände, darunter M45, 104, 139, 218 und 349. Auf dem Messegelände stehen außerdem Parkplätze sowie Fahrradständer bereit.

Ein Ticket zur Messe beinhaltet dabei keine kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin.

Was gibt es in welcher Halle zu sehen?

Der Hallenplan der IFA 2026 gliedert das Gelände in elf thematische Areas. Die Hallen im Überblick:

Halle 1 und 2: Smart Home

Halle 3 und 5: Communication & Connectivity

Hallen 6 und 7: Computing & Gaming

Hallen 8,9 und 11: Home Appliances

Halle 10: Audio

Hallen 12 bis 15: Beauty Tech & Wellbeing

Halle 16, 17 und 20: Content Creation

Hallen 18, 21 bis 23: Home & Entertainment

Halle 25: IFA Next

Halle 26: IFA Global Markets

City Cube: Mobility

Ergänzt wird das Gelände durch kleinere Erlebnisbereiche: den Creator Hub in Halle 20, den Beauty Hub in der Beauty-Tech-Zone sowie den Mobility Track und die Retail Innovation Zone im City Cube. Der Hallenplan trägt dabei den Stand März 2026 und kann sich laut Veranstalter noch ändern.

Welche Neuheiten gibt es?

Neben Xiaomis Europa-Debüt setzt die IFA 2026 verstärkt auf die Themen AI, Smart Home und Robotics. Geplant ist ein Robotics-Laufsteg mit bis zu 20 Herstellern humanoider Systeme, ergänzt durch den Roboter-Fußball-Wettbewerb Robocup.

Neu ist außerdem die Retail Innovation Zone in der unteren Ebene des City Cube. Dort präsentieren sich die Handelsverbünde Euronics, Electronic Partner und Expert erstmals gemeinsam mit Lounges, Masterclasses und Workshops. Auch die drei Erlebniswelten Beauty Hub, Mobility Track und Outdoor Cooking & Gardening kehren in größerem Umfang zurück.

Was bietet das Rahmenprogramm?

Der IFA Sommergarten bringt auch 2026 Live-Musik auf das Messegelände. Dabei gibt es Konzerte des deutschen DJs Bunt, Luciano und Ikkimel. Zudem gibt es dort zwei Live-Podcasts. Separate Tickets für den Sommergarten beinhalten den Eintritt zur IFA am selben Tag.

Auf mehreren Bühnen sprechen zudem mehr als 270 Speaker in über 125 Sessions zu Themen wie AI, Connectivity und Handelstrends.

Was gibt es für B2B-Besucher?

IFA Global Markets ist die B2B-Sourcing-Plattform der Messe und findet vom 5. bis 7. September in Halle 26 statt. Mehr als 550 Aussteller, darunter OEMs und ODMs, treffen dort auf Einkäufer, Distributoren und Handelspartner aus aller Welt. Der Bereich ist ausschließlich Fachbesuchern mit entsprechendem Ticket zugänglich.