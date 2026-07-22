Zur IFA 2026 verlegt Samsung seine Präsenz vom Messegelände in die Stadt. Dabei zeigt der Hersteller im Humboldt Carré seine Produkte und bietet einem B2B-Publikum eine Plattform für Austausch und Networking.

Das eigenständige Eventformat ist dabei offizieller Teil des IFA-Programms – das betont der Veranstalter. Mit einem Ticket für Fachbesucher kommt man auf die Samsung-Veranstaltung.

Das Programm startet zudem zwei Tage vor der IFA. Ab dem 2. September erhält das Medien- und Fachpublikum Zutritt zum Event.

Auftritt wird kleiner, Publikum spezifischer

Mit großformatigen Displays, viel Fläche und einem Fokus auf AI setzte Samsung auf der IFA 2025 einiges in Bewegung, um bei den Messebesuchern einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Dieses Jahr wird der Auftritt des Herstellers mit dem Umzug in Humboldt Carré kleiner ausfallen.

Auch das Publikum dürfte ein anderes werden – mehr B2B, Fachhandel sowie Medien und damit weniger End-User.

Samsung als Hauptsponsor beim IFA Creator Hub

Jedoch verschwindet Samsung vom IFA-Gelädne nicht komplett. Das Unternehmen fungiert beim IFA Creator Hub auf dem Messegelände als Hauptsponsor. Während der Messe ist der Creator Hub die Plattform für Influencer, Content Creator und Streamer. Möglichkeiten für Networking und Collaborations, technologisch ausgestattete Workspaces und Masterclasses gehören dabei zum Programm.

Die Tech-Messe IFA für Home- und Consumer-Produkte findet vom 4. bis 6. September 2026 in Berlin statt.