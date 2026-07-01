Iiyama erweitert sein Gaming-Portfolio um den ersten OLED-Monitor der Marke. Der G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon bietet ein 27-Zoll-White-OLED-Panel der vierten Generation mit QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixel, 280 Hertz und einer Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden.

Die Primary-RGB-Tandem-Architektur mit vier lichtemittierenden Schichten sowie getrennten roten und grünen Emittern steigert laut Iiyama Helligkeit, Farbwiedergabe und Energieeffizienz um rund 20 Prozent gegenüber früheren Generationen. Eine überarbeitete RGWB-Subpixelstruktur verbessert die Darstellung von Text und feinen Bildelementen.

Da sich jeder Bildpunkt vollständig abschalten lässt, entsteht ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1. Eine Antireflexbeschichtung reduziert Spiegelungen.

In der Spitze bis zu 1.500 Candela

Der Monitor unterstützt Display HDR True Black 400 mit einer typischen Helligkeit von 335 Candela pro Quadratmeter und Spitzenwerten bis 1.500 Candela pro Quadratmeter. Die Temporal-Peak-Control-Technologie gleicht Helligkeitsschwankungen automatisch aus. Mit 280 Hertz, NVIDIA G-SYNC Compatible und AMD Freesync Premium richtet sich das Modell an kompetitive Gamer.

Zur Ausstattung zählen zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, ein DisplayPort-Eingang, ein USB-C-Port mit bis zu 65 Watt Ladeleistung sowie ein KVM-Switch. Der G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon ist laut Iiyama ab sofort für 512 Euro netto erhältlich.