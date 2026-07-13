Talon hat den US-amerikanischen Außenwerbespezialisten PJX Media im Rahmen seiner fortgesetzten Investitionen in den nordamerikanischen Markt übernommen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Durch die Übernahme werden zwei unabhängige Außenwerbeunternehmen zusammengeführt. Nach Angaben der Unternehmen entsteht durch den Zusammenschluss der größte unabhängige Außenwerbespezialist in den USA.

Talon erklärt, die Transaktion erweitere seine Kompetenzen, da Kunden zunehmend nach vernetzten und datengesteuerten Außenwerbelösungen suchten.

PJX-Firmierung bleibt bestehen

PJX Media wird nach der Übernahme weiterhin unter seinem bisherigen Namen firmieren. Die Unternehmen betonen, dass bestehende Kundenbeziehungen, der Service und der Tagesgeschäftsbetrieb unverändert bleiben werden. Gleichzeitig erhält PJX Zugang zu Talons Kompetenzen in den Bereichen Programmatic, Technologie, Daten und Kampagneneffektivität.

„Dies ist ein wichtiger Schritt für Talon und ein starkes Signal für unser anhaltendes Engagement auf dem US-Markt“, sagte Sue Frogley, Global CEO bei Talon. „PJX ist ein hoch angesehenes Unternehmen mit einem starken Team, einem hervorragenden Ruf und einem Angebot, das unser eigenes sehr gut ergänzt.“

Rick Robinson, CEO von PJX Media, fügte hinzu: „Der Beitritt zu Talon läutet ein neues Kapitel für PJX ein. Wir haben unser Geschäft auf Agilität, Service und Fachkompetenz aufgebaut, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, darauf aufzubauen und Zugang zu umfassenderen Kompetenzen in den Bereichen Technologie, Daten und Wirksamkeit zu erhalten.“