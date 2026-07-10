Ingram Micro erweitert sein Cybersecurity-Portfolio und arbeitet dafür mit dem Security-Spezialisten Onwelo zusammen. Dieser bietet laut eigenen Angaben umfassende Managed Security Services, wie Managed SOC (Security Operations Center) und Incident Response, die Reseller über Ingram Micro beziehen können.

Damit hat Ingram nun ein vollwertiges SOC‑as‑a‑Service‑Angebot, auf das Reseller zugreifen können. Das Managed SOC von Onwelo deckt das Security-Spektrum End-to-End ab, von Prävention über Threat Detection bis hin zu aktiver Incident Response. Security-Analysten überwachen die IT‑Infrastrukturen der Kunden bei Bedarf rund um die Uhr, bewerten Bedrohungen und greifen bei Sicherheitsvorfällen unmittelbar ein

Zur Umsetzung stehen zwei Betriebsmodelle zur Verfügung: ein Shared SOC, das in der Deutschen Telekom Cloud gehostet wird und DSGVO-konform ist, sowie ein dediziertes SOC, das individuell nach den Vorgaben des jeweiligen Endkunden gehostet wird.

IT und Digital Signage rücken zusammen

„Mit Onwelo ermöglichen wir unseren Partnern, ihren Kunden Managed SOC- und Incident Response-Services direkt anzubieten – ohne eigene Aufbaukosten und mit klar kalkulierbaren, skalierbaren Modellen“, kommentiert Britta Appel, Head of Category Software bei Ingram Micro. „Damit adressieren wir den wachsenden Bedarf an professionellen SOC-Services, mit denen Unternehmen Detection-Lücken schließen und fehlende Security-Ressourcen ausgleichen können. Besonders attraktiv ist die Kombination aus Cloud-nativer Security, On-Premise-Kompetenz und einem DSGVO-konformen Betrieb in der Deutschen Telekom Cloud vor allem für Kunden mit hohen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen.“

Nicht nur durch die immer stärkere Konvergenz von IT und Digital Signage ist Cybersecurity zu einem der drängendsten Themen für die DS-Industrie geworden – besonders dann, wenn sich das Portfolio Richtung Managed Services verschiebt.