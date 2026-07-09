Proto, US-Anbieter von speziellen Display-Boxen mit 3D-Effekt, hat wieder einmal einen Use Case mit Star-Besetzung veröffentlicht: Superfan Live, Veranstalter von VIP-Events, ermöglichte mit einer Protobox ein Hologramm-Selfie-Erlebnis mit dem Rock-Superstar im Rahmen seiner „Forever Tour“-Konzertreihe im Madison Square Garden.

Die Experience wurde bereits auf dem ersten Konzert angewandt: Fans können ein hyperrealistisches, lebensgroßes Hologramm von Jon Bon Jovi – und auch der gesamten Band Bon Jovi – nutzen, um ein Selfie mit ihrem Rockidol zu machen.

Dies ist laut Angaben von Proto das erste Mal, dass die Technologie bei einem Live-Konzert zum Einsatz kommt, und auch die erste Platzierung im Madison Square Garden. Zuvor war Jon Bon Jovi bereits in einer Proto-Box bei seinem „Music Cares Person of the Year“-Tributkonzert 2024 sowie in seinem eigenen Restaurant „JBJ’s“ in Nashville als virtuelles 3D-Abbild zu sehen. Als Mitveranstalter und kreativer Technologiepartner unterstützte Hifi Labs die Aktivierung.

3D-Displays im Aufwind

„Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Super an diesem einzigartigen Erlebnis zu arbeiten – und das ausgerechnet in einem so triumphalen Moment in Jon Bon Jovis Karriere“, sagt David Nussbaum, Gründer von Proto Hologram. „Die anwesenden Superfans erhalten nicht nur ein digitales Andenken, sondern erleben auch Jons Präsenz und das Gefühl von Spaß, das man hat, wenn man ein Selfie mit einem Helden macht.“

In einem Interview mit unserer Schwester-Plattform Sixteen:Nine erklärte David Nussbaum kürzlich, warum die Kategorie der 3D-Effekt-Displays durch neu hinzugekommene Konkurrenz von unter anderem Samsung und Sony wieder eine neue Wertigkeit erhält.