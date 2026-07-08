Siliconcore und Brightlogic zeigten auf der Infocomm 2026, wie sich Touch-Eingaben auf einer LED-Fläche mit visuellen Reaktionen auf einer separaten LED-Fläche verknüpfen lassen.

Für die Demo kombinierten die Unternehmen ein LED-Display von Siliconcore mit 2,6 Millimeter Pixelpitch und integrierter Infrarot-Sensorik mit der Touchcontroller-Pro-Plattform von Brightlogic.

Die Demo kann man sich in einem Youtube-Video ansehen:

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So ließ sich mit dem Display auch eine größere LED-Fläche mit 1,2 Millimeter Pixelpitch steuern. Statt jede Fläche einzeln zu betrachten, zeigte das System, wie mehrere LED-Installationen als ein einziges interaktives System zusammenarbeiten können.

16 Millisekunden Reaktionszeit

Laut den Unternehmen reagiert das System innerhalb von 16 Millisekunden und unterstützt beliebig viele gleichzeitige Touch-Punkte auf Flächen bis zu 32.000 Pixel Breite. Die Firmen zeigten die Technologie anhand von interaktiven Inhalten für Experience Center, Unternehmensumgebungen, Simulationsräume, Leitstellen und Entertainment-Anwendungen.

Wenn Touch-Eingaben auf einem Display Inhalte auf einem anderen auslösen, können Designer Umgebungen flexibler gestalten, ohne dass jede Fläche über eigene Touch-Technologie verfügen muss.

Das neue 2,6-Millimeter-Display mit XR/IR-Technologie ergänzt Siliconcores interaktives LED-Portfolio neben den bestehenden XR-Produkten mit 1,2 bzw. 1,9 Millimetern. Laut Unternehmen nutzt das Display zudem die Common-Cathode-IQ-Technologie, die den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung reduziert, ohne die Bildqualität bei professionellen Installationen zu beeinträchtigen.