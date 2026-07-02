Der Integrator Zetadisplay treibt die Integration und Vereinheitlichung seiner europäischen Geschäfte voran: Nachdem das Unternehmen 2023 den österreichischen Integrator Peakmedia übernommen hatte, wird dieser nun offiziell in Zetadisplay Austria umbenannt und somit eng mit der internationalen Struktur der Zetadisplay-Gruppe verzahnt.

Gleichzeitig gibt es einen Wechsel an der Spitze: Marcel Schramm wird neuer Country Director und löst damit Jonas Wilhelm ab, einen der Co-Founder von Peakmedia. Wie Zetadisplay invidis mitteilte, wurde vereinbart, dass er nach der Akquisition zweieinhalb Jahre lang den Übergang als CEO begleiten sollte. Dieser Zeitraum endet nun.

Mit Marcel Schramm an der Spitze will Zetadisplay Austria sein umfangreiches Leistungsspektrum in der DACH-Region und Osteuropa weiterentwickeln – inklusive Contententwicklung und Managed Services. Gleichzeitig soll die lokale Marktpräsenz erhalten bleiben und mit dem Know-how der europaweiten Gruppe Synergien schaffen.

Erfahrung bei Ricoh gesammelt

Für die Integration von Services hat Marcel Schramm auf jeden Fall die richtige Erfahrung. Zuletzt war er als Head of Communication Services ALPS für Ricoh Austria tätig und umfassende Expertise in den Bereichen Collaboration Solutions und Digital Signage mit.

„Peakmedia hat sich in Österreich durch enge Kundenbeziehungen, hohe technische Kompetenz und einen klaren Fokus auf messbaren Geschäftsnutzen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet“, erklärt der neue Country Director. „Als Teil von Zetadisplay profitieren unsere Kunden künftig von der Stärke einer internationalen Unternehmensgruppe und erhalten gleichzeitig die lokale Expertise und persönliche Betreuung, die sie seit Jahren schätzen.“

Durch die Kombination der Marktkenntnis von Peakmedia mit den erweiterten Kompetenzen von Zetadisplay, darunter umfassende Managed Services könne man den Kunden ein noch umfassendes End-to-End-Angebot bereitstellen. „Gleichzeitig sehen wir großes Wachstumspotenzial in Bereichen wie Retail Media und bauen dabei auf unsere langjährige Erfahrung mit führenden Handelsunternehmen, darunter Spar, auf“, ergänzt Marcel Schramm.

Integrationsprozess geht weiter

Daniel Nergård, CEO von Zetadisplay, kommentiert: „Die DACH-Region und Osteuropa zählen zu den strategisch wichtigen Märkten für Zetadisplay. Mit der Umbenennung von Peakmedia in Zetadisplay Austria setzen wir unseren Integrationskurs ‘One Zeta’ fort und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, während wir unseren Fokus weiterhin konsequent auf den Mehrwert für unsere Kunden richten.“

Damit wiederholt sich in Österreich der Prozess, der in Deutschland bereits abgeschlossen wurde: Auch hier wurde der übernommene Integrator Nordland Systems in Zetadisplay Germany umbenannt. Seit dem vergangenen Jahr ist hier Frank Hagemann als Country Director verantwortlich.

Nach der Aussage des CEO stehen weitere Investitionen in Europa an. Hierzu gehört der Ausbau der Aktivitäten im Vereinigten Königreich sowie die Weiterentwicklung des Full-Service-Geschäftsmodells in der DACH-Region.