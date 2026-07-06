Ströer beginnt in Hamburg mit dem Bau des nächsten großformatigen DooH-Screens. Nach The Whale soll ein weiteres Kapitel ikonischer DooH-Flächen in der Hansestadt aufgeschlagen werden.

Wie auch bei The Whale realisiert Ströer das Projekt gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Blowup Media. Die Installation hat bereits einen Namen: The Lighthouse.

„Der Name ist dabei Programm: ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, das Marken im öffentlichen Raum wegweisend inszeniert und als visuelles Lichtspektakel neue Maßstäbe setzt“, sagt Katrin Robertson, CEO von Blowup Media.

Größte LED-Installation des Landes

Dabei hat The Lighthouse sogar mehr LED-Fläche als sein großer Bruder am Hamburger Hauptbahnhof. Drei großformatige LEDs bilden eine gemeinsame Fläche von mehr als 530 Quadratmetern. Damit wird The Lighthouse zur größten LED-Installation in Deutschland.

Anamorphe 3D-Effekte sollen dabei ein wenig von der Magie der Piccadilly Lights oder Times-Square-Screens nach Deutschland bringen. Die über Eck gebauten Displays können inhaltlich mit den anderen Flächen kombiniert werden. Ströer nennt The Lighthouse deshalb den ersten „Immersive-DooH-Screen“ Deutschlands.

Direkt an der Reeperbahn

Auch der Standort ist populär. Die LED-Displays hängen am Spielbudenplatz in Hamburg – direkt an der Reeperbahn. Laut Ströer-CEO Udo Müller ist The Lighthouse „gebaut für Marken, die im Stadtraum wirken, gefilmt, geteilt und erinnert werden wollen“.

Nach eigenen Angaben benötigte der Außenwerber mehrere Jahre, um das Projekt zu planen und zu entwickeln.

In der jetzt gestarteten Bauphase wird die Gebäudefassade erneuert und vergrößert. Außerdem kommen gestalterische und technologische Upgrades hinzu. Laut Ströer ist The Lighthouse voraussichtlich ab Mitte September 2026 buchbar.

Ströer hat für die erste Kampagne auf The Lighthouse ein besonderes Angebot vorbereitet. Die Marke, die als erstes auf den neuen Screens wirbt, bekommt für eine Woche 100 Prozent Share of Voice. Der erste Auftritt wird dadurch zum Referenzcase für Immersive DooH auf der neuen Installation.