Der Connectivity-Anbieter Purelink stellt zwei neue Adapter-Lösungen aus der Puretools-Reihe vor: Mit PT-C-CPDHD-18G und PT-C-CPDHU-18G lassen sich bestehende AV-Systeme kosteneffizient um USB-C erweitern. Beide Modelle eignen sich sowohl als One-Cable-Docking-Lösung als auch zur Nachrüstung vorhandener Präsentations- und KVM-Systeme. Zudem ermöglichen beide Produkte die Integration moderner USB-C-Notebooks, ohne bestehende Infrastruktur ersetzen zu müssen.

Der PT-C-CPDHD-18G konvertiert USB-C auf HDMI und versorgt angeschlossene Geräte gleichzeitig mit bis zu 100 Watt Power Delivery. Der PT-C-CPDHU-18G ergänzt zusätzlich eine USB-Datenverbindung und eignet sich damit für Touch-Displays, Smart Boards, BYOM-Anwendungen sowie HDMI-KVM-Systeme. Beide Modelle unterstützen 4K60 4:4:4, integrieren EDID- und HDCP-Management und verfügen über einen verriegelbaren USB-C-Anschluss.

„Viele Unternehmen möchten ihre Meetingräume für USB-C fit machen, ohne funktionierende AV-Technik auszutauschen“, erklärt Ron Alfred Guggenheim, Chief Growth Officer bei Purelink. „Mit der PT-C-Serie bieten wir eine einfache Möglichkeit, bestehende Installationen zu modernisieren und gleichzeitig Investitionen in vorhandene Systeme zu schützen.“

PT-C-CPDHD-18G und PT-C-CPDHU-18G sind ab sofort über das internationale Partnernetzwerk von Purelink erhältlich.