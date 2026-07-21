Die One Tech Group und Ocean Outdoor Germany starten eine Partnerschaft im Bereich Premium-DooH. Über das programmatische Angebot der One Tech Group lassen sich ab sofort Highlight-Screens von Ocean Outdoor Germany buchen.

Zugang zu den Premium-DooH-Flächen bekommen Werbetreibende über die Supply-Side-Plattform SSP1. Kampagnen lassen sich zudem direkt über Adserver1 aufsetzen und steuern. Beide Wege sollen Agenturen und ihren Kunden dabei helfen, ihre Kampagnen flexibel zu planen, auszuspielen und zu optimieren.

Premium-Displays mit Deepscreen-Technologie

Ocean Outdoor Germany ist seit 2024 am Markt aktiv. Alle Highlight-Screens des Außenwerbers verfügen über die Deepscreen-Technologie, die Inhalte dreidimensional wirken lässt. Zusätzlich sind Live-Streaming, Augmented Reality und Gestensteuerung möglich.

„Die Integration dieses Premium-Inventars in unsere Plattform eröffnet Werbetreibenden einen direkten Zugang zu reichweitenstarken urbanen DooH-Umfeldern. Gemeinsam treiben wir damit die Weiterentwicklung von Premium Programmatic DooH weiter voran“, sagt Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group.

Die Highlight-Screens befinden sich an frequentierten Standorten in Deutschland – vor allem in und um Einkaufszentren. Im Juni 2026 eröffnete Ocean Outdoor dabei einen neuen Screen mit 3D-Effekt am Centro in Oberhausen.