Die It Works Group strukturiert ihre Marketingaktivitäten um und holt hierfür Moritz Bergmann als Director Sales & Marketing. In der neu geschaffenen Position soll er das Vermarktungsgeschäft von It Works, das B2B-Marketing der Gruppe sowie den neu geschaffenen Bereich Creative Strategy & Concept bündeln. Das Ziel: eine engere Verzahnung von Kundenansprache, Marketing und kreativer Konzeption für Lösungen aus einer Hand.

Moritz Bergmann berichtet mit seinem Team direkt an CEO Julia Schleunung, die weiter in den Ausbau der Agenturgruppe investiert. „Unser Ziel ist es, die It Works Group als führenden Workflow-Partner für Out-of-Home-Kommunikation zu positionieren. Dafür bündeln wir zentrale kundenfokussierte Funktionen stärker, um individuell wertvolle Lösungen entlang der gesamten OoH-Wertschöpfungskette anzubieten und zu wachsen“, kommentiert sie.

Absolvent des Ströer-Führungskräfteprogramms

Im OoH-Sales-Business konnte Moritz Bergmann bereits am Anfang seiner Karriere Erfahrung sammeln: Bei Ströer stieg er innerhalb von fünf Jahren vom Junior Verkäufer zum Lead Manager Client Sales auf. Er durchlief dabei das unternehmensinterne Talentprogramm für Führungskräfte. Anschließend wechselte er als Director Sales zu der TV-Produktionsfirma Endemol Shine Germany. Zuletzt war er als Leiter Sales & Brand Partnerships bei der Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media Germany tätig.

„Ich freue mich sehr wieder Teil der Branche zu sein. In den letzten sieben Jahren hat sich der gesamte Markt deutlich verändert – umso spannender ist es für mich, nun in ein Umfeld zurückzukehren, das heute stärker integriert, schneller und technologischer arbeitet – und damit noch relevanter für Werbungtreibende wird“, sagt Moritz Bergmann.

Laut Julia Schleunung schafft die neue Struktur die Grundlage, um das Leistungsportfolio der It Works Group besser am Markt präsentieren zu können.