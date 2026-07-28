Der Systemintegrator PDT hat im Eingangsbereich des Adidas-Flagshipstores in der Mall of Africa in Johannesburg ein Deckenschienensystem installiert, das ursprünglich für Glasschiebetüren entwickelt wurde. Statt Glaspaneelen bewegen sich hier transparente LED-Elemente über die Bühnenfläche. Die Stromversorgung läuft über ein separates Kabel, die Highlight-Zone lässt sich dadurch innerhalb eines einzigen Abends neu bespielen.

Große Sportmarken nutzen die Eingangsbereiche ihrer Flagshipstores als Bühne und dekorieren Highlight-Flächen in kurzen Abständen um. Flexibilität ist dabei entscheidend – Digital Signage muss diese Anforderung mittragen.

Ein weiteres Highlight des Adidas-Stores ist die digitale Schuhwand von Adidas, die mittlerweile ein Markenzeichen des Retail-Konzepts ist. Am Standort in der Mall of Africa führt die Installation um eine Ecke und erweitert damit das digitale Markenerlebnis.

Auf die von Adidas an anderen Standorten getestete Lift-&-Learn-Technologie verzichtet der Flagshipstore in Johannesburg. Dort lösen Sensoren in den Schuhhaltern Produktinformationen aus, sobald Kunden einen Schuh aufnehmen.

Der relativ grobe Pixelpitch der LED-Wand eignet sich am Flagshipstore in Johannesburg jedoch weniger für detaillierte, textlastige Inhalte direkt neben dem Produkt.