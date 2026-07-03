Afrikas Einzelhandel verändert sich: Städte wachsen, die mobile Internetnutzung steigt und eine junge, digital affine Bevölkerung verändert das Kaufverhalten. Trotzdem greift die Erzählung vom flächendeckend modernen Einzelhandel zu kurz. In den meisten Ländern dominieren weiterhin lokale und informelle Vertriebswege. Für Digital Signage-Netzwerke sind das schwierige Voraussetzungen.

Marktstudien zeigen: Verbraucher kaufen häufig auf Wochenmärkten, an Kiosken oder in kleinen Nachbarschaftsläden ein. Je nach Land laufen zwischen 40 und 90 Prozent der Lebensmittelverkäufe über solche Kanäle. In Nigeria fällt der Anteil sogar noch deutlich höher aus. Dort entfällt der Großteil der Retail-Umsätze auf diese Händler.

Der informelle Handel hält sich nicht trotz, sondern wegen seiner Stärken. Händler verkaufen Waren in kleinen Mengen und befinden sich meist in direkter Nähe ihrer Kunden. Viele Kunden kaufen täglich ein und erhalten oft informelle Kreditmöglichkeiten. Gleichzeitig reagieren die Händler flexibel auf Nachfrage und Lieferengpässe und arbeiten mit vergleichsweise geringen Kosten.

Die südafrikanische Sonderrolle

Südafrika nimmt hier eine Sonderrolle ein. Als einziger großer Markt südlich der Sahara ist Retail hier formeller strukturiert. Große Handelsketten wie Shoprite, Pick n Pay, Spar, Walmart oder Woolworths betreiben landesweite Filialnetze. Moderne Logistikzentren, effiziente Lieferketten und ausgebaute Kühlinfrastruktur stützen das Geschäft. Gemeinsam kontrollieren die Unternehmen 60 bis 80 Prozent des formellen Lebensmittelhandels.

Das schafft Voraussetzungen, die auf dem Kontinent selten sind. Händler können Preise landesweit steuern, umfangreiche Kundenbindungsprogramme aufbauen und digitale Kanäle integrieren. Dazu gehören auch Digital Signage und Retail-Media-Netzwerke. Internationale Marken und Technologieanbieter treffen in Südafrika auf Marktbedingungen, die europäischen Strukturen vergleichsweise nahekommen.

Ein Werbung von Food Lovers Market macht dies deutlich:

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In anderen Ländern gelingt diese Entwicklung nur eingeschränkt. Zwar wachsen moderne Handelsformate in Städten wie Lagos oder Nairobi. Einkaufszentren, Supermärkte und Filialketten gewinnen Marktanteile. Die Reichweite bleibt jedoch begrenzt.

Kleine Märkte sind flexibel und persönlich

Vor allem die Infrastruktur bremst die Expansion. Ineffiziente Transportwege, unzuverlässige Stromversorgung und fehlende Kühlketten erhöhen die Betriebskosten. Gleichzeitig bevorzugen viele Verbraucher die Flexibilität lokaler Märkte. Dort kaufen sie kleine Mengen und pflegen oft persönliche Beziehungen zu den Händlern.

Auch die Digitalisierung verändert den Handel. Mobile Internetzugänge und digitale Bezahlsysteme verbreiten sich in vielen Ländern schnell. Ihr Einfluss hängt jedoch stark von den jeweiligen Marktstrukturen ab. In Südafrika bauen Händler auf einem bereits formalisierten System auf. Sie verbinden Filialnetze mit Displays, Datenplattformen und Mediennetzwerken. So erschließen sie zusätzliche Erlösquellen und stärken die Kundenbindung.

Entscheidende Unterschiede für Digital Signage

Für die Digital Signage-Branche sind diese Unterschiede entscheidend. Südafrika bietet Reichweite, standardisierte Prozesse und die Möglichkeit, Displays in umfassende Retail-Media-Konzepte einzubinden. Damit bleibt das Land der wichtigste Markt für anspruchsvolle Digital-Signage-Projekte auf dem Kontinent.

Außerhalb Südafrikas sind die Hürden deutlich höher. Zersplitterte Handelsstrukturen und Defizite bei Stromversorgung und Konnektivität erschweren den Aufbau großer Netzwerke. Anbieter müssen ihre Lösungen deshalb an lokale Bedingungen anpassen. Technik, die in Johannesburg funktioniert, lässt sich nicht automatisch auf andere Regionen übertragen.

Afrikas Einzelhandel kennt deshalb keine einheitliche Entwicklung. Südafrika steht für einen formalisierten Markt mit hoher digitaler Reife. In vielen anderen Ländern zeigt der anhaltende Erfolg informeller Händler jedoch, wie wichtig Nähe zum Kunden, Flexibilität und lokale Verwurzelung weiterhin sind.