Die Handelsgruppe Euronics Italia startet ein eigenes Retail Media Network. Als Partner für die programmatische Vermarktung wählte man Framen. Damit vermarktet Euronics als erste italienische Tech-Retail-Marke ihre Screens programmatisch. Das Ziel: Entlang der Customer Journey digitale Impulse setzen.

Dafür stehen 6.120 Screens an 122 Standorten zur Verfügung. Sie erreichen laut Euronics 130 Millionen Impressions pro Jahr. Framen ergänzt das Angebot um Measurement-Lösungen und Werbeflächen für endemische wie nicht-endemische Marken.

Der globale Retail-Media-Markt wächst laut Coresight Research bis 2026 auf 204 Milliarden US-Dollar, mit einer jährlichen Rate von 14 Prozent.

Italien-Netzwerk fast verzehnfacht

Framen wuchs in Italien innerhalb eines Jahres von 75 auf über 7.000 Screens. Das Netzwerk bespielt unter anderem Coworking-Spaces, Hotels, Fitnessstudios und Supermärkte. Nun kommen die Verkaufsstellen von Euronics hinzu.

Das Netzwerk zählt wöchentlich 374.000 Besucher. 77 Prozent davon sind über 36 Jahre alt und bleiben durchschnittlich mehr als 20 Minuten im Store.

Werbetreibende buchen Kampagnen über die Framen-Plattform mit Geo-Targeting nach Stadt, Region oder Filiale sowie Echtzeit-Reporting. Laut einer Studie von Lumen Research nehmen 94 Prozent der Besucher mindestens einen Werbekontakt wahr. Die Kampagnen steigerten die Markenwahl im Schnitt um 17 Prozentpunkte.