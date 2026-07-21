Der LED-Hersteller ROE Visual stattete die „Emergence“-Tour von Brian Cox durch Australien und Neuseeland technologisch aus. Dabei kamen die Serien Carbon5, CB5, und Vanish6 ST, V6ST, zum Einsatz. Bei den acht Terminen arbeitete man mit Creative Technology Australia & New Zealand sowie mit Lateral Event Management zusammen.

Brian Cox ist Physik-Professor und durch BBC-Produktionen wie „Wonders of the Solar System“ und „The Planets“ bekannt. Seine aktuelle Bühnenshow heißt „Emergence“. Sie folgt auf die vorherige Tour „Horizons“.

CB5-Serie bei Mehrheit der Spielorte

An den acht Spielorten in Australien und Neuseeland kam jeweils eine maßgeschneiderte Displaykonfiguration zum Einsatz, angepasst an Raumgröße und Sichtbedingungen des jeweiligen Veranstaltungsortes. Die CB5-Serie deckte dabei sieben der acht Stationen ab. Für die MCEC Plenary in Melbourne wählte man stattdessen V6ST.

Die „Emergence“-Show verbindet Kosmologie, Biologie, Philosophie und Geschichte zu einem fächerübergreifenden Bühnenprogramm, für das Brian Cox nach eigenen Angaben mit Wissenschaftlern, Musikern, Filmemachern und Grafikdesignern zusammengearbeitet hat.

LEDs als Erzählmedien

Die großformatigen LED-Flächen sind dabei zentrale Erzählmittel: Themen wie Schwarze Löcher, Schneeflocken oder die Struktur des menschlichen Gehirns werden direkt auf die Displays projiziert. Somit werden sie visuell erfahrbar – unterstützt durch Sound und Licht.

Die Welttournee läuft bis mindestens 2027 und führt neben Großbritannien und Irland sowie den USA und Kanada auch durch weite Teile Europas – etwa nach Prag, Zürich, Krakau und Athen. Deutsche Termine sind nach aktuellem Stand nicht Teil der Tour.