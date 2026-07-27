Die Mona Lisa steht zum Verkauf – zumindest für die digitale Dekoration im eigenen Wohnzimmer. Der Hintergrund: Samsung hat 34 neue Kunstwerke aus der Sammlung des Louvre in den Art Store aufgenommen. Darunter ist auch das weltberühmte Porträt von Leonardo da Vinci. Damit steht Nutzern von Samsung Art TVs insgesamt eine Auswahl von insgesamt 51 Werken aus dem Pariser Museum zur Verfügung.

Zur Sammlung zählen dabei auch weitere bekannte Werke. Mit dabei sind Eugène Delacroix‘ „Die Freiheit führt das Volk“, Paolo Veroneses „Die Hochzeit zu Kana“ und Jean-Auguste-Dominique Ingres‘ „La Grande Odalisque“. Ergänzt wird die Auswahl durch Gemälde europäischer Meister wie Caravaggio und Jacques-Louis David. Außerdem enthält das Update Werke des französischen Neoklassizismus, etwa Dominique Papetys „Griechische Frauen am Brunnen“ und Nicolas Poussins „Orpheus und Eurydike“.

„Der Louvre steht für das Beste der französischen Kunst- und Kulturgeschichte“, sagt Guillaume Rault, Vice President Consumer Electronics bei Samsung Electronics France. „Wir sind stolz, diese Meisterwerke über die Museumsmauern hinaus in die Wohnzimmer von Millionen Menschen zu bringen.“

Mehr als 5.000 Gemälde insgesamt verfügbar

Der Art Store bietet Abonnenten Zugriff auf eine kuratierte Sammlung von mehr als 5.000 Kunstwerken von über 800 Künstlern. Der digitale Handelsplatz entstand in Zusammenarbeit mit Museen wie dem Metropolitan Museum of Art, dem MoMA und dem Musée d’Orsay. Auch Kunstwerke von Vincent van Gogh sind somit im Art Store erhältlich.

Der Dienst ist dabei in mehr als 115 Ländern auf kompatiblen Samsung-TVs anwendbar. Laut Unternehmen zählen dazu etwa der Neo QLED, OLED, MiniLED sowie The Frame und The Frame Pro der Jahrgänge 2025 und 2026. Die Louvre-Kollektion ist ab sofort verfügbar.