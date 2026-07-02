Samsung erweitert sein Display-Portfolio für das Gastgewerbe. Dabei gibt es den Lifestyle-TV „The Frame“ nun auch in einer Hospitality-Variante. Das Modell heißt HL03H und kombiniert 4K-QLED-Bildqualität mit Hotelmanagement-Tools und vernetzten Services für Gäste.

Im Gegensatz zu den Consumer-Versionen von „The Frame“ ist das Modell für die Hotellerie in die „Lynk Cloud“-Plattform von Samsung integriert. Damit können Hotelbetreiber die Displays aus der Ferne verwalten. So lassen sich Markenbotschaften über mehrere Häuser hinweg übermitteln.

Gäste können eigene Inhalte streamen

Zudem unterstützt das HL03H Google Cast und Apple Airplay. Gäste können somit Inhalte von ihren mobilen Geräten auf dem TV streamen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Laut Samsung soll sich das Display in die Innenausstattung von Hotels einfügen und weniger wie ein konventioneller Screen wirken. Das 4K-QLED-Panel verfügt über einen blendfreien Bildschirm und eine schlanke Wandhalterung. Im „Art Mode“ können Hotels Kunstwerke oder Markenbilder anzeigen, wenn das Display gerade nicht genutzt wird.

Einzelne oder vernetzte Ansteuerung

Über Smartthings Pro können Hotels zudem einzelne TVs in Zimmern ansteuern und vernetzte Geräte über eine Oberfläche verwalten. Über zentrale Verwaltungstools können Betreiber Inhalte und Einstellungen auch standortübergreifend aktualisieren.

Samsung erklärt, dass die Hospitality-Version von The Frame Teil eines umfassenderen Trends hin zu erstklassigen Gästeerlebnissen ist. Displays würden demnach sowohl der Unterhaltung als auch der Innenraumgestaltung dienen.

Die Markteinführung erweitert das bestehende TV-Sortiment des Unternehmens für die Hotellerie und bringt gleichzeitig eines seiner bekanntesten Display-Produkte für Endverbraucher in gewerbliche Umgebungen. Das neue Modell wurde Mitte Juni auf der Hitec 2026 vorgestellt.