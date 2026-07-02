Sharp Display Solutions Europe, der Geschäftsbereich für audiovisuelle Technologielösungen von Sharp Europe, stattet das Festival Cinéma Paradiso Louvre 2026 in Paris mit Kinoprojektionstechnik aus.

Das Festival erwartet mehr als 10.000 Besucher an vier Abenden. Das Angebot umfasst Open-Air-Filmvorführungen, Live-Musik und kulinarische Angebote. Für die Projektion kommt der Sharp RB Laserprojektor NC-3543 zum Einsatz, der Bilder in nativer 4K-Auflösung mit kräftigen Farben und hohem Kontrast liefert. Sharp führt damit seine Projektionstechnik-Partnerschaft mit dem Festival aus den Vorjahren fort.

„Ziel des Cinéma-Paradiso-Louvre-Festivals ist es, die Faszination für das Medium Kino zu wecken, seine Magie in einem historischen Rahmen neu zu interpretieren und Menschen für gemeinsame Momente der Begeisterung und Emotionen zusammenzubringen“, sagt Elisha Karmitz, CEO von MK2. „Unsere Zusammenarbeit mit erstklassigen Technologiepartnern – wie Sharp – ist unerlässlich, um diese Vision zu realisieren.“

Die sechste Ausgabe des Fimfestivals findet vom 1. bis 4. Juli 2026 im Cour Carrée des Louvre in Paris statt. Organisiert wird die Veranstaltung von MK2 und dem Musée du Louvre im Rahmen der Sommer-Reihe „Les Étés du Louvre“.