Beim German Brand Award 2026 konnte sich die Informationsplattform T-Online in in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ durchsetzen – und zwar mit einer Markenkampagne, die die DooH-Kompetenz der Muttergesellschaft Ströer genutzt at.

Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Agentur Dogear. Im Zentrum der Arbeit steht die strategische Neupositionierung der Marke unter dem Leitgedanken „anständig informiert“. Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Medienmarktes sollte die Kampagne das Vertrauen in unabhängige Berichterstattung stärken.

Reduziertes Design, klare Worte

Gestalterisch setzt die Kampagne auf eine reduzierte Bildsprache und klare Botschaften. Inhaltlich liegt der Fokus auf Einordnung und Verlässlichkeit.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Markenstrategie für die T-Online die Jury des German Brand Award überzeugt hat. Gleichzeitig ist es für uns Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, sagt Arne Henkes, Chief Content Officer der Ströer Content Group.

Die bundesweite DooH-Kampagne wird seit einem Jahr in mehreren Flights umgesetzt.