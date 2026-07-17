BenQ bringt mit dem Instashow WDC25 ein neues drahtloses Präsentationssystem für Meetingräume auf den Markt. Das System richtet sich an Konferenzräume und Bring-your-own-Device-Umgebungen und kombiniert app-freies Screen Sharing mit Wi-Fi 6 und zentraler Cloud-Verwaltung.

Nutzer verbinden den Instashow Button mit einem Windows-, Mac-, Linux- oder ChromeOS-Gerät und starten die Präsentation direkt – ohne Treiber oder Netzwerkkonfiguration. Das System überträgt Inhalte in 4K UHD mit 60 Bildern pro Sekunde und unterstützt HDCP. Bis zu vier Nutzer präsentieren gleichzeitig per Splitscreen, insgesamt können sich 64 Geräte verbinden.

Der WDC25 arbeitet unabhängig vom Firmennetzwerk, sodass Gäste ohne Zugriff auf interne Systeme präsentieren. WPA3-Enterprise-Verschlüsselung und eine CVSS-4.0-Zertifizierung sichern die Übertragung ab.

Bob Wudeck, Senior Director Business Development bei BenQ, sagt: „Organisationen wünschen sich drahtlose Collaboration-Tools, die einfach für Nutzer und zugleich sicher für IT-Teams sind. Der Instashow WDC25 verbindet app-freie Präsentation mit netzwerkunabhängigem Betrieb und zentraler Cloud-Verwaltung.“

Mit dem WDC25 folgt BenQ auf das Instashow WDC15. Der WDC25 ist ab sofort über autorisierte BenQ-Händler erhältlich.